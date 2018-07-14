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В «Формуле-1» обсуждается расширение очковой зоны
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В «Формуле-1» обсуждается расширение очковой зоны 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Фото: autosport.com.ru
На заседании стратегической группы по развитию «Формулы-1» обсуждалась идея расширения очковой зоны, сообщает Sport1. Сейчас баллы в зачет получают только пилоты, которые финишировали в первой десятке. По данным источника, на заседании рассматривался вариант с начислением очков первым 15 пилотам. Однако гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо не фанат такой идеи.
— Лучшие пилоты свои очки всегда набирают, поэтому для кого-то из остальных даже набрать два очка будет отличным достижением, — отметил испанец. — Я помню, когда Бьянки стал девятым в Монако и набрал очки. Это было похоже на чудо. Такие моменты красят «Формулу-1».
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