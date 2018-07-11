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Шовлин: «Мерседесу» нужно стартовать так же хорошо, как и «Феррари»
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Шовлин: «Мерседесу» нужно стартовать так же хорошо, как и «Феррари» 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Главный гоночный инженер «Мерседеса» в Формуле-1 Эндрю Шовлин объяснил, что команда считает первостепенным фактором для успеха в гонках.
«Мы прекрасно знаем, что если мы квалифицировались на поуле, то нам нужно стартовать так же хорошо, как и „Феррари“. На «Сильверстоуне» возникла пробуксовка на старте, потому что сцепление с трассой было меньше, чем мы ожидали — возникла пробуксовка, которая привела к потере тяги и мы очень быстро потеряли позиции», — сказал Шовлин в командном видеоролике Pure Pitwall.
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