Шовлин: «Мерседесу» нужно стартовать так же хорошо, как и «Феррари»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» в Формуле-1 Эндрю Шовлин объяснил, что команда считает первостепенным фактором для успеха в гонках. «Мы прекрасно знаем, что если мы квалифицировались на поуле, то нам нужно стартовать так же хорошо, как и „Феррари“ . На «Сильверстоуне» возникла пробуксовка на старте, потому что сцепление с трассой было меньше, чем мы ожидали — возникла пробуксовка, которая привела к потере тяги и мы очень быстро потеряли позиции», — сказал Шовлин в командном видеоролике Pure Pitwall.