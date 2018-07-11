Нико Росберг: «Райкконен не таранил Хэмилтона нарочно»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг не считает, что Кими Райкконен мог нарочно врезаться в Льюиса Хэмилтона на старте «Гран-при Великобритании». На это намекали представители «Мерседеса» после гонки.

— Тут нет однозначного ответа, — цитирует F1i Росберга. — Как мы видели в Австрии, Кими не подыгрывает Феттелю. Он борется за свои результаты. Это опытный пилот. В данном случае он просто затормозил слишком поздно и не смог избежать контакта с Хэмилтоном. Это непривычно для Кими, потому что он обычно не совершает таких ошибок. Но он явно не делал это нарочно. Да, он заслужил наказание в десять секунд — за свою ошибку.