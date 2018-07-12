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В «Формуле-1» обсудят возможность выставлять по 3 машины от команды
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В «Формуле-1» обсудят возможность выставлять по 3 машины от команды 

Российский стадион 15 часов назад
Фото: Российский стадион
Технический директор «Формулы-1» Пэт Симондс рассказал о желании поднять вопрос об увеличении числа машин от каждой команды для участия в гонках.
— Это еще не обсуждалось, но мы должны поднять этот вопрос. Возможно, это случится на следующем заседании стратегической группы. Нам нужно подумать об идеальном числе машин в «Формуле-1». Что будет лучше, увеличить число команд или разрешить нынешним командам выставить три машины? — приводит слова Симондса f1i.
В последний раз три машины команды выставляли в 1985 году.
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