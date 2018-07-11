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В «Формуле-1» обсудят участие трех машин от каждой команды в «Гран-при»
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В «Формуле-1» обсудят участие трех машин от каждой команды в «Гран-при» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Технический директор «Формулы-1» Пэт Симондс считает, что руководству серии нужно рассмотреть возможность допуска трех машин от каждой команды на старт. В последний раз три машины команды выставляли в 1985 году.
— Это еще не обсуждалось, — цитирует F1i Симондса. — Но мы должны это сделать. Возможно, обсудим это на следующем заседании стратегической группы. Нам нужно подумать об идеальном числе машин в «Формуле-1». Нужно ли нам больше команд? Или лучше разрешить нынешним командам выставить три машины?
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