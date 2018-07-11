Команда Кальтенборн в Формуле-4 стала банкротом

Экс-руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн, которая вернулась в автоспорт и выставила собственную команду KDC Racing в молодёжном чемпионате Формула-4 в Италии и Германии, столкнулась с очередными проблемами. Совладельцем гоночного коллектива, который будет базироваться в испанском городе Гранольерс близ Барселоны, стала франко-монегасский бизнесмен Эмили ди Комберти. При этом KDC Racing выступала под швейцарской лицензией.

В итоге, как сообщает Motorsport Radio, долги ди Комберти привели к банкротству команды Кальтенборн — коллектив смог принять участие всего в трёх этапах, после чего столкнулся с финансовыми проблемами и гонщики ушли в другие команды.