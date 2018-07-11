Даниэль Риккьярдо: «Две лучшие альтернативы „Ред Буллу“ от меня ушли» 

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо признал, что тянул с продлением контракта, ожидая свободного места в "Феррари" или «Мерседесе». Однако там определились с пилотами на 2019 год.
— Две лучшие альтернативы ушли, мне кажется, что я останусь в «Ред Булле», хотя ничего еще не подписано, — цитирует F1i Риккьярдо. — Мне еще нужно кое-что уладить, потому что не все двери закрыты. Вряд ли в следующем сезоне будет много перестановок. Я должен быть уверен, что делаю правильный выбор. Сейчас трудно представить более удачный вариант, чем продление контракта с «Ред Буллом». "Рено" и «Макларен», например, пока не могут претендовать на победы.