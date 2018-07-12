«Ред Булл» представил видео о тестах Педроса и Каироли на болиде Формулы-1

Участник чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP испанец Дани Педроса, выступающий за заводскую команду «Хонда», и итальянец Антонио Кайроли , выступающий на «Хонде» в чемпионате мира по мотокроссу, сели за руль болида Формулы-1 в Шпильберге.

Оба гонщика, которые пользуются поддержкой «Ред Булл», на фирменной трассе австрийской компании сел за руль машины Red Bull RB8 сезона 2012 года — болид окрашен в цвета «Торо Россо», которой поставляет моторы «Хонда».

По итогам заездов, которые проходили под руководством экс-пилота Формулы-1 австралийца Марка Уэббера , команда подготовила два видеоролика.

Посмотреть видео можно на канале Red Bull Motorsports на YouTube.