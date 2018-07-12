Сергей Сироткин: итоги первых десяти гонок в Формуле-1

Последнее место в чемпионате после половины сезона — дебют Сергея Сироткина в Формуле-1 вышел трудным, но россиянину обвинить себя не в чем.

На данный момент Сергей Сироткин занимает последнее место в Формуле-1 и остаётся единственным гонщиком, который в этом году не набрал ни одного очка, а на носу — экватор его первого сезона в «Больших призах». Со стороны может показаться, что российский дебютант провалился, однако на самом деле Сироткин выполняет гигантский объём работы и на данный момент обвинить практически не в чем.

Счастливый билет в Гроув

Появление в Формуле-1 турбогибридных двигателей в 2014 году стало толчком к ренессансу «Уильямса». Получив лучшие в чемпионате моторы, британская команда поначалу была главной угрозой «Мерседесам» и постоянным претендентом на подиумы. Четыре года назад в Шпильберге Фелипе Масса даже стоял на поул-позиции — впервые со времён легендарной победы Мальдонадо в Барселоне. Но побед «Уильямс» больше не одерживал, силовые установки «Феррари» «Рено» подтянулись к «Мерседесам», а Гроув постепенно затерялся в середине пелотона.

В попытке вернуть утраченные позиции в марте 2017 года «Уильямс» сменил технического директора Пэта Симондса на Падди Лоу, который вместе с «Мерседесом» выигрывал чемпионаты мира. Лоу даже стал акционером команды. Сезон-2017 прошёл относительно неплохо: в Кубке конструкторов «Уильямс» на 30 с лишним очков опередил «Рено» и второй раз подряд стал пятым, однако отставание от лидеров только выросло. По окончании сезона Фелипе Масса окончательно ушёл на пенсию, а на его место в последний момент взяли Сергея Сироткина — россиянин принёс с собой не только чек от SMP Racing, но также скорость и отличное понимание техники, продемонстрированные на тестах в Абу-Даби.

«Уильямс» оказался вдруг

FW41 «Уильямс» представил в середине февраля. Сразу бросилось в глаза, что новая машина серьёзно отличается от предшественницы: целый ряд решений явно был позаимствован у лидеров. «В этой машине команда преследовала совершенно иную концепцию аэродинамики, и это позволило нам добиться значительного прогресса, — говорил тогда Падди Лоу. — Все машины Формулы-1 — это в той или иной степени эволюция, но в FW41 мы отказались от ряда направлений, в которых двигались прежде. Если говорить в целом, то философия проекта заключается в новом подходе к соединению аэродинамики и дизайна». На тестах новинка ничем особенным себя не проявила, на Гран-при Австралии Лэнс Стролл пробился во второй сегмент, хотя гонка не принесла ничего хорошего, но этап в Бахрейне стал холодным душем: FW41 весь уик-энд была одной из самых медленных. В Азербайджане «Уильямс» каким-то чудом выстрелил, а Лэнс Стролл даже набрал четыре очка, затем неплохой шанс появился в Монако, но он исчез, когда механики Сироткина не успели вовремя закрепить колесо перед стартом. Остальные же гонки подтвердили худшие опасения: новый болид неконкурентоспособен. «Если наши обновления сработают так, как они должны сделать это по подсчётам, и если соперники спрогрессируют так, как мы ожидаем, то очки будут, — осторожно говорил после Гран-при Испании Сироткин. — Но в то же время мы знаем, что в Формуле-1 никто ничего не знает». Первые долгожданные новинки, увы, не сработали. Так, на недавнем Гран-при Великобритании команде даже пришлось забрать машины из закрытого парка и снять новые детали, с которыми машина работала слишком нестабильно. Темпа по-прежнему не было, «Уильямсы» стабильно замыкали протоколы. «Я принёс извинения Сироткину и Строллу, мы не обеспечили их должной техникой», — признался в Сильверстоуне Падди Лоу.

Дебютант против дебютанта

Дебютировать за рулём самой слабой машины чемпионата непросто. Ещё труднее, когда тебе самому не везёт (пакет из-под сэндвича в Мельбурне), команда допускает ошибки (заминка в Монако), а в болиде попросту больно сидеть (проблемы с креслом в первых гонках). Добавьте к этому периодически невовремя появляющиеся жёлтые флаги (квалификация в Шпильберге) и сейфти-кары (концовка Гран-при Великобритании), и становится ясно, что проявить себя практически невозможно.

Когда болид не едет, команда вынуждена прибегать к рискованной тактике, но все усилия сводятся на нет, когда позади на круг догоняют лидеры, а резина испорчена из-за постоянных синих флагов и уходов с траектории. Машину в принципе сложно настроить, а из-за нестабильного поведения и периодических вылетов времени на её доводку остаётся ещё меньше.

В такой ситуации единственным, с кем реально бороться на трассах, это напарник. И в сравнении с Лэнсом Строллом Сироткин смотрится вполне уверенно. В десяти этапах россиянин шесть раз опередил канадца в квалификации, в том числе, например, в Китае, где прежде ни разу не выступал. В совместных финишах Сергей тоже неплохо смотрится на фоне Лэнса — 3:4 при трёх сходах на двоих. «Недостатки машины маскируют впечатляющий дебют Сироткина, — писал в июне эксперт Sky Sports Марк Хьюз . — На фоне неспокойной обстановки, пока напарник понемногу теряет терпение, россиянин продолжает уверенно и усердно работать. Да, Сироткин получил спонсорскую поддержку, он привёл её своим талантом». Конечно, нельзя рассматривать Стролла как полноценный ориентир — он ещё слишком молод, да и не обладает достаточным опытом, чтобы стать лидером команды. Тем не менее, канадца со всеми его частными тестами на старых болидах называли самым подготовленным дебютантом за последние годы, у него за плечами уже целый сезон и более чёткое представление о том, как надо работать с командой. Сироткину самому ещё многому нужно научиться, но в данный момент по чистой скорости он не уступает напарнику.

Межсезонье последней надежды

После тренировок в Великобритании, когда «Уильямс» впервые опробовал новые элементы задней части машины, Сироткин отметил, что небольшие улучшения всё же есть. Возможно, при некоторых доработках новинки смогут дать прибавку — на «Сильверстоуне» при закрытии DRS воздушный поток в области заднего антикрыла не восстанавливался. Возможно, если эту проблему удастся решить, аэродинамика автомобиля даст какую-то прибавку, к тому же эти элементы были лишь частью более обширного пакета обновлений, запланированного на середину сезона. Но, будем честны, если эти новинки позволят «Уильямсу» вернуться в середину пелотона — это будет чудо. Велики шансы, что до конца сезона FW41 так и останется худшей машиной на стартовой решётке. В конце концов, в какой-то момент будет проще заняться проектом сезона-2019, чем вытягивать уже проваленный сезон. Тем не менее, задач Сергея Сироткина это не меняет — он по-прежнему должен работать с инженерами над улучшением болида, набираться опыта, изучать трассы, чтобы быть готовым, когда если «Уильямс» вдруг поедет. И пока россиянин с этим отлично справляется.