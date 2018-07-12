В «Пирелли» определились с шинами на Гран-при Мексики

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Мексики, который пройдёт с 26 по 28 октября.

На этап в Мехико «Пирелли» привезёт комплекты резины типов «гиперсофт», «ультрасофт» и «суперсофт», сообщает пресс-служба итальянской компании.

До этого аналогичные по составу покрышки шинники уже привозили на Гран-при Монако и Гран-при Канады, прошедшие в ходе сезона-2018. Ещё резина «гиперсофт» появится на гонках в Сингапуре и России.