Макс Ферстаппен: «Нам бы двигатель „Феррари“ или „Мерседеса“

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что у машин его команды лучшее шасси в пелотоне. По его словам, «Ред Буллу» для успеха не хватает только соответствующего двигателя.

— Думаю, у нас лучшее шасси, — цитирует F1i Ферстаппена. — Если бы нам еще двигатель "Феррари" или «Мерседес», эти команды потеряли бы нас из виду сразу после старта. Но сейчас нам не хватает скорости на прямых. Это реальная проблема, поскольку «Феррари» и «Мерседес» обновляют моторы, так что отрыв от "Рено" сохраняется.

В Хоккенхайме восемь поворотов и много прямых между ними. Но всякое может случиться. Возможно, гоночные инциденты и машина безопасности помогут нам показать хороший результат. После Германии у нас должны быть хорошие шансы побороться за победу в Венгрии, Сингапуре и Мексике. С нетерпением ждем этих этапов. Из-за двигателя мы теряем от шести до семи десятых на круге. За счет шасси удается компенсировать четыре десятых.