Ещё
Себастьян Феттель: «Доработка машины играет ключевую роль»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Себастьян Феттель: «Доработка машины играет ключевую роль» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что модернизация болида играет ключевую роль в результатах команды.
— По-моему, у нас очень хорошая машина, она эффективна на трассах вроде Сильверстоуна. Но ее доработка играет ключевую роль, ведь тогда нам будет с чем бороться за титул, — приводит f1news слова Феттеля. — Цели можно добиться, когда у вас есть подходящие для этого средства. Я считаю, что в Венгрии фаворитом будет «Ред Булл», но мы тоже должны неплохо там выступить, ведь у нашей машины достаточно прижимной силы. В этом году мы конкурентоспособны на всех типах трасс. Например, полной противоположностью Сильверстоуна можно считать Монако, а там я финишировал вторым.
"Гран-при Венгрии" пройдет с 27 по 29 июля. После 10 этапов Феттель идет на первом месте в личном зачете с 171 баллом. Его ближайший преследователь, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», отстает на 8 очков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Себастьян Феттель: "Глупо думать, что "Феррари" действовала преднамеренно" Кристиан Хорнер: "Гонка в Сильверстоуне указало на место двигателя "Рено" Макс Ферстаппен: "Мы больше секунды теряем на прямых!"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России93
Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ6
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли44
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение