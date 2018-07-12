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«Мерседес» объявил об уходе главного конструктора Косты
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«Мерседес» объявил об уходе главного конструктора Косты 

Чемпионат.com 4 часа назад
Главный конструктор «Мерседеса» Альдо Коста покинет команду в начале 2019 года. 57-летний специалист, пришедший в коллектив в 2011 году, принял решение оставить свой пост, чтобы больше времени проводить со своей семьёй.
Также с середины 2019 года «Мерседес» покинет ответственный за производительность болидов специалист Марк Эллис — 54-летнего инженера, который пришёл в команду в 2014 году, сменит 46-летний Лоик Серра.
В «Мерседесе» отметили, что раннее объявление специалистов о желании уйти из команды позволит эффективно реструктуризировать коллектив и найти преемников увольняющихся инженеров.
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