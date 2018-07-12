«Мерседес» объявил об уходе главного конструктора Косты

Главный конструктор «Мерседеса» Альдо Коста покинет команду в начале 2019 года. 57-летний специалист, пришедший в коллектив в 2011 году, принял решение оставить свой пост, чтобы больше времени проводить со своей семьёй.

Также с середины 2019 года «Мерседес» покинет ответственный за производительность болидов специалист Марк Эллис — 54-летнего инженера, который пришёл в команду в 2014 году, сменит 46-летний Лоик Серра.

В «Мерседесе» отметили, что раннее объявление специалистов о желании уйти из команды позволит эффективно реструктуризировать коллектив и найти преемников увольняющихся инженеров.