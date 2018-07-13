«Ламборгини» отреставрировала свой болид Формулы-1 1992 года

Итальянская марка «Ламборгини» отреставрировала болид Формулы-1 Minardi-Lamborghini M191B — шасси №3 в 1992 году под управлением Кристиан Фиттипалди финишировало на 11-й позиции в Гран-при Испании.

Машина оснащена двигателем Lamborghini LE3512 V12 3.5 мощностью 700 л.с. Болид был выкуплен из музей фирменным подразделением Polo Storico, которое занимается реставрацией классических моделей «Ламборгини».

После 7 месяцев реставрации заводской гонщик «Ламборгини» Мирко Бортолотти впервые за последние 25 лет вывел болид на гоночную трассу для его обкатки. В будущем машину планируют выставлять на различных исторических мероприятиях.

Фото можно посмотреть на странице «Ламборгини» в «Твиттере».