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«Ламборгини» отреставрировала свой болид Формулы-1 1992 года
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«Ламборгини» отреставрировала свой болид Формулы-1 1992 года 

Чемпионат.com 5 часов назад
Итальянская марка «Ламборгини» отреставрировала болид Формулы-1 Minardi-Lamborghini M191B — шасси №3 в 1992 году под управлением Кристиан Фиттипалди финишировало на 11-й позиции в Гран-при Испании.
Машина оснащена двигателем Lamborghini LE3512 V12 3.5 мощностью 700 л.с. Болид был выкуплен из музей фирменным подразделением Polo Storico, которое занимается реставрацией классических моделей «Ламборгини».
После 7 месяцев реставрации заводской гонщик «Ламборгини» Мирко Бортолотти впервые за последние 25 лет вывел болид на гоночную трассу для его обкатки. В будущем машину планируют выставлять на различных исторических мероприятиях.
Фото можно посмотреть на странице «Ламборгини» в «Твиттере».
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