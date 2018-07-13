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Йос Ферстаппен ушёл из молодёжной программы «Ред Булл»
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Йос Ферстаппен ушёл из молодёжной программы «Ред Булл» 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: f1report.ru
Экс-пилот Формулы-1 голландец Йос Ферстаппен ушёл из молодёжной программы «Ред Булл» и больше не занимается поиском юных талантов, сообщил его сын, пилот «Ред Булл» в Формуле-1, Макс Ферстаппен.
«В молодёжной программе «Ред Булл» отец начал работать в прошлом году и наблюдал за голландцем Ричардом Вершуром, но этот пилот больше не входит в программу поддержки «Ред Булл». Не знаю, может, отец и будет ездить на другие гонки молодых пилотов, но у него своя семья и не так много времени на поездки», — сказал Макс LAOLA1.
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