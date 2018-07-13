Йос Ферстаппен ушёл из молодёжной программы «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 голландец Йос Ферстаппен ушёл из молодёжной программы «Ред Булл» и больше не занимается поиском юных талантов, сообщил его сын, пилот «Ред Булл» в Формуле-1, Макс Ферстаппен

«В молодёжной программе «Ред Булл» отец начал работать в прошлом году и наблюдал за голландцем Ричардом Вершуром, но этот пилот больше не входит в программу поддержки «Ред Булл». Не знаю, может, отец и будет ездить на другие гонки молодых пилотов, но у него своя семья и не так много времени на поездки», — сказал Макс LAOLA1.