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Сайнс-младший: сражение в середине пелотона становится всё более напряжённым
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Сайнс-младший: сражение в середине пелотона становится всё более напряжённым 

Чемпионат.com 2 часа назад
Испанский гонщик «Рено» в Формуле-1 Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Германии.
«Я с нетерпением жду возвращения Формулы-1 в Германию, особенно с учётом того, что в Хоккенхайм мы привезём обновлённое переднее крыло, которое должно помочь нам вернуться к тому темпу, который мы показывали в начале сезона. Мы впервые приезжаем в Хоккенхайм на болидах с большой прижимной силой, так что некоторые повороты будут проходиться быстрее. «Рено» есть что проанализировать, потому что сражение в середине пелотона становится всё более напряжённым. Последние этапы показали, что если мы не будем усердно работать, то наше четвёртое место в Кубке конструкторов окажется под угрозой», — сказал Сайнс-младший.
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