Алёшин: советую приехать в Сочи — своих надо поддержать!

«Почему люди приходят на стадионы? Из-за атмосферы. И если кто-то ещё не был на гонках, то поверьте: там тоже своя непередаваемая атмосфера. И с трибун можно воочию оценить невероятные скорости машин — по телекартинке это не прочувствовать. Когда видишь, как быстро машина Ф-1 проходит повороты, то по-настоящему понимаешь, насколько это круто. Я помню, как на тестах сам обходил трассу, вставал у поворота и поражался.

Да и своих надо поддержать! Если снова проводить параллели с футболом, то, на мой взгляд, успешные выступления российской сборной во многом обусловлены потрясающей поддержкой трибун. Так что советую всем приехать в Сочи и поддержать Сергея Сироткина. Если получится, я и сам с удовольствием приеду на Гран-при России!

На самом деле, у Сергея не всё так уж и плохо. Да, нынешняя форма «Уильямса» не та, как была ещё в прошлые сезоны, и некоторые трассы машинам этой команды совсем не подходят. Несмотря на то что претендовать на очки в таких условиях сложно, впереди ещё много гонок, и, возможно, где-то шансы будут выше. Главное в этой ситуации — быстро учиться и опережать своего напарника по команде. В других командах прекрасно видят ситуацию — и у Сергея есть все шансы поднять свои акции на фоне напарника. И тогда ему будет проще вести переговоры с другими командами», — заявил Алёшин.