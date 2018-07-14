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Арон выиграл вторую гонку Ф-3 в Зандворте, Шварцман — 7-й, Шумахер сошёл
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Арон выиграл вторую гонку Ф-3 в Зандворте, Шварцман — 7-й, Шумахер сошёл 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот команды Prema Racing Ральф Арон стал победителем второй гонки Формулы-3 в Зандворте (Нидерланды). Второе место занял лидер сезона, австралиец Маркус Армстронг занял второе место. Лучшим из россиян стал Роберт Шварцман, занявший седьмое место. Немец Мик Шумахер не смог завершить гонку, сойдя с трассы.
Формула-3. Зандворт (Нидерланды). Вторая гонка
1. Ральф Арон (Prema Racing) -35:59.714 2. Маркус Армстронг (Prema Racing) — 36:01.398 3. Чжоу Гуаньюй (Prema Racing) — 1:30.551 4. Алекс Палоу (Hitech) — 36:03.373 5. Фердинанд Габсбург (Carlin) — 36:05.223 6. Даниэль Тиктум (Motopark) — 36:06.567 7. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 36:07.593 8. Юри Випс (Motopark) — 36:09.266 9. Фабио Шерер (Motopark) — 36.09.622 10. Марино Сато (Motopark) — 36:12.748… 13. Никита Троицкий (Carlin) -36:16.477… 15. Артём Петров (Van Amersfoort) — 36:18.650
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