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Lamborghini впервые за 26 лет вернула на трек болид Формулы-1 Minardi
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Lamborghini впервые за 26 лет вернула на трек болид Формулы-1 Minardi 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Специалисты центра Lamborghini Polo Storico, занимающегося восстановлением классических автомобилей, завершили реставрацию болида Формулы-1 Minardi M191B. Автомобиль вышел на гоночный трек впервые с 1992 года, когда он в последний раз принял участие в чемпионате мира.
Работа над болидом, оснащенным двенадцатицилиндровым двигателем Lamborghini, велась в течение семи месяцев. Машине вернули полностью аутентичный вид, восстановив почти все узлы и агрегаты.
Специалисты подразделения Lamborghini Polo Storico совместно с инженерами Формулы-1, работавшими в то время над болидом, заменили шины, топливный бак, блок управления двигателем, ремни безопасности и систему пожаротушения. Остальные детали, включая 700-сильный двигатель, были восстановлены до оригинального состояния. В компании уточняют, что мотор даже сохранил всю изначальную мощность.
После реставрации болид проехал более 20 кругов по гоночной трассе. За это время не зафиксировано ни одной поломки.
[О Lamborghini Miura последнего шаха Ирана сняли короткометражку] (https://motor.ru/news/miura-06-04-2017.htm)
Подразделение Lamborghini Polo Storico занимается восстановление машин, снятых с производства не менее 10 лет назад — от 350 GT до Diablo. Также отделение участвует в сертификации классических автомобилей, сохранении архивов и документов, производством запчастей для исторических моделей.
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