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Сергей Сироткин: Прошла почти половина чемпионата — не получилось почти ничего из того, что мы планировали
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Сергей Сироткин: Прошла почти половина чемпионата — не получилось почти ничего из того, что мы планировали 

Российский стадион 54 минуты назад
Фото: Российский стадион
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин провел в субботу встречу с участниками автомобильного трек-дня на трассе Moscow Raceway. Гонщик «Формулы-1» рассказал собравшимся гостям о своей карьере, об особенностях пилотирования болидов, а также провел фото— и автограф-сессии.
Кроме того, Сироткин провел несколько заездов с победителями конкурса, который проводился в социальных сетях подмосковного автодрома, а также прокомментировал выступление в текущем сезоне «Формулы-1».
— В настоящий момент, когда прошла почти половина чемпионата, можно подвести некий промежуточный итог, — приводит слова Сироткина пресс-служба SMP Racing. — Если говорить про очки и положение в таблице, то надо признать, что не получилось почти ничего из того, что мы планировали и на что надеялись. Этим расстроен, разумеется, не только я, но и вся команда. Но что важнее, каждый сотрудник команды прилагает максимум усилий, для того, чтобы ситуацию изменить. И это, на мой взгляд, сейчас важнее всего. Автоспорт — очень трудный вид спорта с технической стороны, и я очень доволен тем, как команда старается исправить сложившееся положение.
Напомним, что после 10 этапов Сироткин с нолем очков находится на последнем месте личного зачета пилотов.
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