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«Пирелли» хочет продлить контракт с «Формулой-1»
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«Пирелли» хочет продлить контракт с «Формулой-1» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Глава программы «Формулы-1» в «Пирелли» Марио Изола отметил, что итальянская компания хочет продлить контракт с серией. Действующее соглашение шинников с «Формулой-1» заканчивается в конце 2019 года.
— Мы уже знаем, что хотим подписать новый контракт, — цитирует Auto Hebdo Изолу. — Ждем тендера от ФИА, который должен скоро появиться. У нас отличные отношения. Планы на будущее «Формулы-1» выглядят захватывающе. Очень много обсуждается по поводу правил на 2021 год. Возможно, перейдем на 18-дюймовые шины.
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