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Источник: Квят может подписать контракт с командой Формулы-Е

Гуаньюй выиграл первую квалификацию европейской Формулы-3, Шварцман – седьмой

«Ред Булл» представил видео о тестах Педроса и Каироли на болиде Формулы-1