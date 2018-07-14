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Паффетт выиграл первую гонку этапа DTM на «Зандворте», Верляйн — 4-й
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Паффетт выиграл первую гонку этапа DTM на «Зандворте», Верляйн — 4-й 

Чемпионат.com 4 часа назад
Гонщик «Мерседеса» Гэри Паффетт одержал победу в первой гонке этапа серии на автодроме «Зандворт». Вторую позицию занял Пол ди Реста, третьим финишировал Лукас Ауэр. Паскаль Верляйн пришёл к финишу четвёртым, потеряв время из-за заминки на пит-стопе.
DTM. Зандворт. Первая гонка
1. Гэри Паффетт («Мерседес») — 57.29,724  2. Пол ди Реста («Мерседес») +1,422  3. Лукас Ауэр («Мерседес») +1,865  4. Паскаль Верляйн («Мерседес») +2,290  5. Робин Фряйнс («Ауди») +2,697  6. Тимо Глок («БМВ») +4,122  7. Марко Виттманн («БМВ») +6,863  8. Аугусто Фарфус («БМВ») +7,201  9. Джоэль Эрикссон («БМВ») +7,867  10. Джейми Грин («Ауди») +8,548  11. Луи Дюваль («Ауди») +8,885  12. Бруно Спенглер («БМВ») +10,099  13. Эдоардо Мортара («Мерседес») +10,458  14. Филипп Энг («БМВ») +10,787  15. Майк Рокенфеллер («Ауди») +11,444  16. Даниэль Хункаделья («Мерседес») +11,918  17. Рене Раст («Ауди») +39,538  Нико Мюллер («Ауди») — не финишировал.
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