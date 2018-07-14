Гонщик «Мерседеса» Гэри Паффетт одержал победу в первой гонке этапа серии на автодроме «Зандворт». Вторую позицию занял Пол ди Реста, третьим финишировал Лукас Ауэр. Паскаль Верляйн пришёл к финишу четвёртым, потеряв время из-за заминки на пит-стопе.
DTM. Зандворт. Первая гонка
1. Гэри Паффетт («Мерседес») — 57.29,724 2. Пол ди Реста («Мерседес») +1,422 3. Лукас Ауэр («Мерседес») +1,865 4. Паскаль Верляйн («Мерседес») +2,290 5. Робин Фряйнс («Ауди») +2,697 6. Тимо Глок («БМВ») +4,122 7. Марко Виттманн («БМВ») +6,863 8. Аугусто Фарфус («БМВ») +7,201 9. Джоэль Эрикссон («БМВ») +7,867 10. Джейми Грин («Ауди») +8,548 11. Луи Дюваль («Ауди») +8,885 12. Бруно Спенглер («БМВ») +10,099 13. Эдоардо Мортара («Мерседес») +10,458 14. Филипп Энг («БМВ») +10,787 15. Майк Рокенфеллер («Ауди») +11,444 16. Даниэль Хункаделья («Мерседес») +11,918 17. Рене Раст («Ауди») +39,538 Нико Мюллер («Ауди») — не финишировал.