Клэр Уильямс — о положении команды: «Картина душераздирающая»

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс отметила, что тяжело переживает неудачи команды. «Уильямс» проводит один из худших сезонов в своей истории.

— Для меня это очень сложная ситуация, — цитирует F1i Уильямс. — Моя семья многие годы приносила большие жертвы ради команды. Картина сейчас душераздирающая. Когда я была помощником руководителя в 2013 году, мне казалось, что смогу внести свой вклад в достижение хороших результатов. Думаю, нам тогда удалось проделать хорошую работу, мы вернули команду наверх. Но сейчас положение тяжелое. Думаю, каждая команда в любом виде спорта должна через такое пройти. Но мне невероятно тяжело смотреть на это. Мы продолжаем держаться вместе, беря на себя ответственность. Мы должны биться за то, чтобы команда оставалась в «Формуле-1».