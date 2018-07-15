Флавио Бриаторе: «У „Феррари“ будет шанс на победу, только если Хэмилтон допустит ошибку»

— У «Феррари» снова будет шанс на победу только в случае, если Льюис Хэмилтон сам допустит ошибку, — цитирует итальянца Autosport. — Они вышли вперед только благодаря проблемам «Мерседеса» в последних гонках. Льюис просто сильнее Себастьяна — немцу приходится прилагать больше сил, чтобы справиться с машиной. Хэмилтон нашел свой ритм в WO9 и пилотирует очень легко.

Феттель на данный момент лидирует в чемпионате, имея в активе 171 очко. У Хэмилтона 163 очка и второе место.