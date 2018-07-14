Падать уже некуда: Жак Вильнёв считает, что команда Williams «мертва»

Экс-чемпион мира, ставший «королём» Ф-1 в 1997 году, полагает, что «Уильямс» почти «мёртв».

Если вы посмотрите на текущую таблицу Формулы-1 сезона-2018, то обнаружите, что «Уильямс» идёт последним в Кубке конструкторов, завоевав всего 4 очка благодаря удивлению 8-й позиции Лэнса Стролла в Азербайджане.

Между тем, новичок «конюшни» Сергей Сироткин остаётся единственным пилотом, кому пока так и не удалось записать на свой счёт зачётных баллов. А ведь ещё недавно у Williams был один из лучших болидов в пелотоне!

Такой пессимизм, естественно, передаётся и тем, кто сегодня уже не имеет никакого отношения к коллективу Фрэнка Уильямаса. Так, чемпион мира 1997 года в составе как раз «Уильямса» Жак Вильнёв , заявив, что у команды нет никакого будущего.

Когда его спросили журналисты Autosport, сможет «Уильямс» ещё «выстрелить» в этом году, Вильнёв сказал: «Нет. Команда мертва». Также Жак отметил, что совершенно не знает, как можно в настоящий момент вывести команду из сложившегося кризиса. Плюс канадец полагает, что да пилота, не имеющих достаточного опыта в Ф-1, — это тоже не идёт на пользу британской «конюшне».