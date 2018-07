Льюис Хэмилтон: «Серена, ты вдохновляешь нас»

Действующий чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил Серену Уильямс за выступление на Уимблдоне-2018. Американка дошла до первого финала турнира «Большого шлема» после рождения дочери и уступила в решающем матче Ангелик Кербер (3:6, 3:6).

"Это не тот результат, на который ты рассчитывала, Серена, но мы гордимся тобой. Ты всех нас вдохновляешь", — написал Хэмилтон в Твиттере.

Wasn’t the result you wanted @serenawilliams but we are so proud of you. You inspire us all. 🙏🏾 #proud #goat #serenalove #annawintour #wimbledon pic.twitter.com/DYUcknPEe3

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 14 июля 2018 г.