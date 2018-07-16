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Грожан: во второй половине сезона «Хаасу» по силам улучшить позиции
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Грожан: во второй половине сезона «Хаасу» по силам улучшить позиции 

Чемпионат.com 3 часа назад
Французский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Ромен Грожан уверен, что команда в оставшихся гонках сезона-2018 сможет прибавить.
«У «Хааса» большой потенциал, и об этом я говорил давно. С первого дня за рулём нового болида мне было ясно, что мы в состоянии быть на пятом месте в Кубке конструкторов. В этом сезоне мы быстры на большинстве трасс, и это выглядит многообещающе. Во второй половине сезона «Хаасу» по силам улучшить позиции. У меня не так много очков, как хотелось бы, но мы будем усердно трудиться, чтобы убедиться, что у нас больше не будет проблем. Думаю, мы можем рассчитывать на четвёртое место в Кубке конструкторов», — сказал Грожан.
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