64-летний гонщик выйдет на старт гоночного марафона

Бывший итальянский гонщик Риккардо Патрезе выйдет на старт суточного марафона Гонка «24 часа Спа». Она состоится 28-29 июля на бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам».

Итальянский гонщик выступит на машине Honda NSX GT3 в составе команды JAS Motosport в классе Pro Am. Его коллегами по команде станут Лоик Дапайе, Бертран Багет и Эстебан Герьери, сообщает издание Motosport.

Для Риккардо Патрезе суточный марафон станет первым международным стартом с 2006 года, когда он выступал в гонке серии Grand Prix Masters («ветеранская» гонка).

Итальянский гонщик выступал в Формуле 1 на протяжении 16 лет (1977-1993). За всю его спортивную карьеру он садился за руль болида в 256 гонках и одержал 6 побед. Также, в начале 80-х Патрезе выступал за команды «Alfa Romeo» и «Lancia» в марафонских гонках, одержав 8 побед.