Ещё
64-летний гонщик выйдет на старт гоночного марафона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Бразильянка выдумала изнасилование в "Лужниках"
Бразильянка выдумала изнасилование в "Лужниках"

64-летний гонщик выйдет на старт гоночного марафона 

News.ru 44 минуты назад
Фото: Motorsport.com
Бывший итальянский гонщик Риккардо Патрезе выйдет на старт суточного марафона Гонка «24 часа Спа». Она состоится 28-29 июля на бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам».
Итальянский гонщик выступит на машине Honda NSX GT3 в составе команды JAS Motosport в классе Pro Am. Его коллегами по команде станут Лоик Дапайе, Бертран Багет и Эстебан Герьери, сообщает издание Motosport.
Для Риккардо Патрезе суточный марафон станет первым международным стартом с 2006 года, когда он выступал в гонке серии Grand Prix Masters («ветеранская» гонка).
Итальянский гонщик выступал в Формуле 1 на протяжении 16 лет (1977-1993). За всю его спортивную карьеру он садился за руль болида в 256 гонках и одержал 6 побед. Также, в начале 80-х Патрезе выступал за команды «Alfa Romeo» и «Lancia» в марафонских гонках, одержав 8 побед.
News.ru: последние новости
Центробанк пообещал полрубля за выход сборной в полуфинал Опубликовано видео убийства бывшего игрока клуба «Ангушт» Сборная Исландии осталась без тренера
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»12
Новый скандал в биатлоне: «Это как ФСБ, только в спорте»30
«Челси» согласовал трансфер Головина
За «сухого» Путина оправдались118
На поле в финале ЧМ произошел скандал574
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение