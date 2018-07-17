Вольф: у «Мерседес» была быстрейшая машина в серии трёх гонок

Глава «Мерседеса» в Формуле-1 Тото Вольф подвёл предварительные итоги первой половины сезона 2018 года.

«Мы не набрали столько очков в тройной серии гонок, сколько мы надеялись набрать. Многие потери были связаны с нашими собственными ошибками. Но есть и другой момент — мы не набрали максимум очков, но у нас был быстрейший болид все гонки. В Хоккенхайме будет половина сезона 2018 года. У нас была неплохая первая половина сезона — с одной стороны мы упустили часть очков и чаще сталкивались с проблемами, чем хотелось бы. С другой стороны, мы всё же набрали немало очков, оба гонщика продемонстрировали свой потенциал и у нас был быстрый болид. Поэтому по множеству причин мы ожидаем вторую часть сезона с нетерпением — мы очень амбициозны и хотим отыграться», — сказал Вольф.