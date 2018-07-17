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«Рено» выбрал больше всех «ультрасофта» на Гран-при Венгрии
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«Рено» выбрал больше всех «ультрасофта» на Гран-при Венгрии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, представила выбор пилотами и командами шин на предстоящий Гран-при Венгрии, который пройдёт 27-29 июля. Больше остальных — по 10 комплектов «ультрасофта» — выбрали пилоты «Рено». Лидерами по количеству выбранного «софта» стали гонщик «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон — 5 комплектов. А больше остальных «медиума» выбрали финны Валттери Боттаса из «Мерседеса» и Кими Райкконен из «Феррари», пилоты «Ред Булла», «Форс Индия» и «Макларена» в полном составе, швед Маркус Эрикссон из «Заубера», датчанин Кевин Магнуссен из «Хааса», француз Пьер Гасли из «Торо Россо», немец Нико Хюлькенберг из «Рено» и россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» — по 2 «медиума».
Посмотреть фото можно на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».
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Источник: Квят может подписать контракт с командой Формулы-Е «Пирелли» завершила шинные тесты в Великобритании «Ред Булл» представил видео о тестах Педроса и Каироли на болиде Формулы-1
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