Джовинацци заменит Эрикссона в первой тренировке Гран-при Германии

Третий пилот «Феррари» , а также тест-пилот «Заубера» и резервный гонщик швейцарской команды в Формуле-1 Антонио Джовинацци примет участие в гоночном уик-энде Гран-при Германии в Хоккенхайме в ближайшие выходные, сообщает команда в пресс-релизе.

Итальянец сядет за руль болида «Заубер» в первой пятничной тренировке, заменив шведа Маркуса Эрикссона в этой сессии. О том, будет ли принимать участие Джовинацци в других свободных заездах по ходу сезона 2018 года, информации от гоночного коллектива не поступало.