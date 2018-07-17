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Джовинацци заменит Эрикссона в первой тренировке Гран-при Германии
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Джовинацци заменит Эрикссона в первой тренировке Гран-при Германии 

Чемпионат.com 39 минут назад
Третий пилот «Феррари», а также тест-пилот «Заубера» и резервный гонщик швейцарской команды в Формуле-1 Антонио Джовинацци примет участие в гоночном уик-энде Гран-при Германии в Хоккенхайме в ближайшие выходные, сообщает команда в пресс-релизе.
Итальянец сядет за руль болида «Заубер» в первой пятничной тренировке, заменив шведа Маркуса Эрикссона в этой сессии. О том, будет ли принимать участие Джовинацци в других свободных заездах по ходу сезона 2018 года, информации от гоночного коллектива не поступало.
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