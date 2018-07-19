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Хэмилтон еще два года проработает на «Мерседес»
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Хэмилтон еще два года проработает на «Мерседес» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Британский автогонщик Льюис Хэмилтон, выигравший с «Мерседесом» три из пяти последних чемпионатов мира, подписал контракт с организацией еще на два года, пишет ТАСС.
33-летний спортсмен теперь официально является пилотом компании до 2020 года. Как сообщает пресс-служба «Мерседес», обе стороны были расположены к скорейшему заключения договора. Хэмилтон с нетерпением ожидает нового старта сезона, а Тото Вольфф, руководитель компании, поддерживает его в этом, надеясь на то, что «впереди будет еще несколько невероятных глав этой истории».
Ранее сообщалось, что Хэмилтон намерен приехать в Россию и посетить финал ЧМ-2018 по футболу.
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