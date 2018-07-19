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Глава «Ред Булла»: Болид 2016 года просто не подошел стилю Даниила Квята
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Глава «Ред Булла»: Болид 2016 года просто не подошел стилю Даниила Квята 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что российский гонщик Даниил Квят слабо проявил себя на старте сезона-2016 из-за того, что автомобиль не подходил стилю его вождения.
— Он тогда был чемпионом GP3, это придавало ему импульс, и временами он показывал просто потрясающий пилотаж — это были подлинные вспышки таланта. На мой взгляд, он успешно заменил Себастьяна и провел в 2015-м несколько очень хороших гонок. Да, у того были некоторые проблемы с надежностью, но тем не менее. Однако машина 2016 года просто не подошла его стилю. Думаю, причина в смене поставщика тормозов, смене всей философии тормозной системы в целом — это также повлияло на него, — сказал Хорнер, чьи слова приводит Motorsport.
Напомним, что в 2016-м после четырех Гран-при Квят был переведен в «Торо Россо», а его место в команде занял Макс Ферстаппен.
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