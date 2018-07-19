Глава «Ред Булла»: Болид 2016 года просто не подошел стилю Даниила Квята

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что российский гонщик Даниил Квят слабо проявил себя на старте сезона-2016 из-за того, что автомобиль не подходил стилю его вождения.

— Он тогда был чемпионом GP3, это придавало ему импульс, и временами он показывал просто потрясающий пилотаж — это были подлинные вспышки таланта. На мой взгляд, он успешно заменил Себастьяна и провел в 2015-м несколько очень хороших гонок. Да, у того были некоторые проблемы с надежностью, но тем не менее. Однако машина 2016 года просто не подошла его стилю. Думаю, причина в смене поставщика тормозов, смене всей философии тормозной системы в целом — это также повлияло на него, — сказал Хорнер, чьи слова приводит Motorsport.