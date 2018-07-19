Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2019

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2019. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использоваться конюшнями. В последней версии учтено подтверждение контракта между Льюисом Хэмилтоном и командой «Мерседес». Также добавлена вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Чтобы ознакомиться с таблицей, также можно воспользоваться приведённой ниже ссылкой. Формула-1. Составы команд—2019