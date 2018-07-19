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Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2019
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Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2019 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2019. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использоваться конюшнями. В последней версии учтено подтверждение контракта между Льюисом Хэмилтоном и командой «Мерседес». Также добавлена вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Чтобы ознакомиться с таблицей, также можно воспользоваться приведённой ниже ссылкой. Формула-1. Составы команд—2019
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Источник: Квят может подписать контракт с командой Формулы-Е «Мерседес» намекнул на скорое объявление о новом контракте Буэми выиграл квалификацию второй гонки Формулы-Е в Нью-Йорке
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