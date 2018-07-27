Хэмилтон и Феттель в Венгрии определят, кто уйдет на каникулы лидером сезона «Формулы-1» 

ТАСС, 27 июля. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Венгрии — стартует в пятницу двумя свободными практиками.
После этапа в Венгрии гонщиков ждет четырехнедельная пауза. Борьба за титул между британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" получается очень интересной. В Венгрию лидером личного зачета должен был приехать Феттель, однако драматичная развязка Гран-при Германии перевернула все с ног на голову: уверенно лидировавший всю гонку немец незадолго до финиша не справился с управлением и вылетел с трассы, тогда как Хэмилтон победил, стартовав с 14-й позиции. Такой расклад вывел на первую строчку в чемпионате британца, который теперь опережает своего главного конкурента на 17 очков.
Ждет паузы в чемпионате команда «Уильямс», за которую выступает российский пилот Сергей Сироткин. Как ожидается, после каникул команда получит большой пакет обновлений болида, который должен помочь коллективу начать бороться за более высокие места. Пока же россиянин остается единственным в пелотоне, кто до сих пор не набрал ни одного очка.
Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших пилотов планеты. При этом трасса под Будапештом постоянно подвергается критике — по мнению многих, гонки здесь получаются одними из самых скучных.
Рекордсменом по числу побед в Венгрии является Хэмилтон, на счету которого пять финишей на первом месте. Также из действующих пилотов здесь побеждали испанец Фернандо Алонсо (2003), финн Кими Райкконен (2005), австралиец Даниэль Риккьярдо (2014) и Феттель (2015, 2017).
Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).