Хэмилтон и Феттель в Венгрии определят, кто уйдет на каникулы лидером сезона «Формулы-1»

ТАСС , 27 июля. Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Венгрии — стартует в пятницу двумя свободными практиками.

После этапа в Венгрии гонщиков ждет четырехнедельная пауза. Борьба за титул между британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" получается очень интересной. В Венгрию лидером личного зачета должен был приехать Феттель, однако драматичная развязка Гран-при Германии перевернула все с ног на голову: уверенно лидировавший всю гонку немец незадолго до финиша не справился с управлением и вылетел с трассы, тогда как Хэмилтон победил, стартовав с 14-й позиции. Такой расклад вывел на первую строчку в чемпионате британца, который теперь опережает своего главного конкурента на 17 очков.

Ждет паузы в чемпионате команда «Уильямс», за которую выступает российский пилот Сергей Сироткин . Как ожидается, после каникул команда получит большой пакет обновлений болида, который должен помочь коллективу начать бороться за более высокие места. Пока же россиянин остается единственным в пелотоне, кто до сих пор не набрал ни одного очка.

Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших пилотов планеты. При этом трасса под Будапештом постоянно подвергается критике — по мнению многих, гонки здесь получаются одними из самых скучных.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).