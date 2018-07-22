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Хэмилтон признан гонщиком дня на Гран-при Германии
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Хэмилтон признан гонщиком дня на Гран-при Германии 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: F1News.ru
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Германии. Больше всего голосов получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, представляющий Великобританию. Гонщик немецкой команды стартовал с 14-го места, однако сумел пробиться в лидирующую группу и в итоге одержать победу в гонке, когда Себастьян Феттель разбил машину. Вместе с Хэмилтоном на подиум поднялись его напарник по команде Валттери Боттас и гонщик «Феррари» Кими Райкконен.
Посмотреть твит пресс-службы Формулы-1 о выборе гонщика дня можно в официальном «твиттере» Ф-1.
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