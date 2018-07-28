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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Сироткин — 20-й
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Сироткин — 20-й 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1. Второе место занял его напарник по команде Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Кими Райкконен.
Гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал лишь двадцатый результат и будет стартовать с последнего места. Его напарник по команде Лэнс Стролл пробился во второй сегмент квалификации, но почти сразу повредил болид и не сумел показать время. Таким образом, по итогам сессии он стал пятнадцатым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Валттери Боттас («Мерседес») 3. Кими Райкконен («Феррари») 4. Себастьян Феттель («Феррари») 5. Карлос Сайнс («Рено») 6. Пьер Гасли («Торо Россо») 7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 8. Брендон Хартли («Торо Россо») 9. Кевин Магнуссен («Хаас») 10. Ромен Грожан («Хаас») Не прошли в третий сегмент: 11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.35,214 12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.36,442 13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.36,506 14. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.37,075 15. Лэнс Стролл («Уильямс») — без времени Не прошли во второй сегмент: 16. Стоффель Вандорн («Макларен») 17. Шарль Леклер («Заубер») 18. Эстебан Окон («Форс Индия») 19. Серхио Перес («Форс Индия») 20. Сергей Сироткин («Уильямс)
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