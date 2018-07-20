Ферстаппен: Мы начали этап увереннее, чем ожидалось

В пятницу в Хоккенхайме Макс Ферстаппен оставил за собой лучший результат дня, обновив абсолютный рекорд трассы. Даниэль Риккардо возглавил протокол в первой сессии, а во второй работал длинными сериями…

Макс Ферстаппен (1-й): «Очень неплохая пятница! Нам удалось добиться отличного баланса, что подтверждается лучшим результатом во второй тренировке. Приятно так здорово начинать уик-энд, но это лишь пятница, а в квалификации соперники наверняка прибавят. Тем не менее, мы начали немецкий этап увереннее, чем ожидалось.

Команда выглядит здорово, но посмотрим, какой будет погода в субботу — это может сказаться на скорости. У меня не было возможности проехать полноценную длинную серию, но в целом ощущения от пилотажа неплохие. Днём пришлось пропустить часть сессии из-за небольшой утечки масла, но неполадку оперативно устранили, а я успел выехать и убедиться, что с машиной всё в порядке. На первом и третьем секторах мы особенно быстры — надеюсь, удастся оказаться на столь же высоких позициях и завтра».

Даниэль Риккардо (13-й): «Сегодня у нас неплохой темп. Утром я оказался очень быстр, а днём Макс показал лучшее время, а я сосредоточился на работе длинными сериями. Мы вполне конкурентоспособны, но из-за штрафа за замену элементов силовой установки мне предстоит стартовать с последнего ряда, потому приоритетом был поиск настроек на гонку, ведь результат в квалификации для меня не имеет значения.

На длинной серии машина ехала здорово, и пусть один из нас начнет гонку впереди, а другой — далеко позади, с хорошей скоростью можно рассчитывать на достойный результат. Я готовился к этому уик-энду, зная, что возможен штраф, но я воодушевлен идеей пробиться через пелотон и весело провести гонку — главное, видеть во всём свои плюсы! Захватывающий прорыв меня самого вполне устроит, да и зрителям он наверняка понравится!»

Это неполный текст новости