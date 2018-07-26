Макс Ферстаппен: Мы не ждем проблем с Honda в 2019-м

Накануне Гран При Венгрии гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен комментировал прошлую гонку в Хоккенхайме и рассуждал о шансах команды в этот уик-энд…

Вопрос: Вы сможете победить в этот уик-энд, если соперники не избегут проблем?

Макс Ферстаппен: Я на это надеюсь. По крайней мере, наша машина достаточно хороша для этого. Здесь мы будем терять не так много времени, как обычно, из-за нехватки максимальной скорости на прямых. Посмотрим на развитие ситуации по ходу уик-энда и наш прогресс. Нужно сосредоточиться на подборе оптимальных настроек.

Вопрос: Вы расстроены тем, что в прошлой гонке потеряли время из-за лишнего пит-стопа, когда решили перейти на промежуточные шины?

Макс Ферстаппен: Нет, ведь этот пит-стоп ни на что не повлиял. Мне в любом случае пришлось бы еще раз остановиться в боксах, чтобы перейти на новые шины, так что я оказался бы на той же самой позиции.

Не было никакого смысла оставаться на изношенных шинах Soft — они остыли и не обеспечивали сцепление на мокрой трассе. Мы попробовали вариант с промежуточными шинами, он не сработал, но на итоговом результате это никак не сказалось.

Вопрос: Что вы думаете о решении стюардов ограничиться предупреждением Льюису Хэмилтону за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн?

Макс Ферстаппен: По-моему, за аналогичные действия в Баку Кими наказали пятисекундным штрафом. В любом случае, решение принимать стюардам. Я видел запись с камеры на машине Льюиса — в тот момент команда его запутала своими указаниями. Должен он был получить штраф или нет — решать не мне.

В правилах написано, что он не мог так сделать, но стюарды ограничились предупреждением. Не исключено, что в будущем команды будут пытаться повторить это, основываясь на том, что ситуация очень запутанная. Я просто надеюсь, что такие действия будут пресекаться.

Вопрос: Кто в Хоккенхайме принял решение перейти на промежуточные шины — вы или команда?

Макс Ферстаппен: Мы вместе это обсуждали. Мы надеялись, что после перехода на промежуточные шины дождь усилится на всей трассе, но этого не произошло. Просто не повезло. Когда я вернулся на трассу на промежуточных шинах, дождь практически перестал — мне пришлось возвращаться за сликами, поскольку за два круга резина полностью пришла в негодность. Однако когда я вернулся на трассу на сликах, дождь начался вновь!

Мы приняли решение, которое не оправдалось, но и ситуация была сложной.

Вопрос: Вы пересматривали повтор гонки?

Макс Ферстаппен: Да.

Вопрос: Вы согласны с тем, что по телевизору дождь казался сильнее, чем ощущалось из-за руля?

Макс Ферстаппен: Шестой поворот было сложно пройти правильно из-за того, что там было очень скользко. На том участке трассы шел полноценный дождь.

Вопрос: Какая погода вам больше подойдет в воскресенье, чтобы побороться за победу?

Макс Ферстаппен: Любая. Мы готовы как к сухой, так и к дождевой гонке. У нас хорошая машина.

Вопрос: Макс, у вас есть опасения по поводу шансов на успех в следующем сезоне, учитывая, сколько силовых установок Honda в этом году уже использовали в Toro Rosso?

Макс Ферстаппен: Нет. У Toro Rosso много проблем, они не слишком удачно выступают в квалификациях, поэтому для них внеплановая замена элементов силовой установки практически ни на что не влияет — именно поэтому они так поступают.

В следующем году нас будет новый двигатель — в Honda учатся на ошибках, и это хорошо. У других производителей тоже есть проблемы с надежностью, в прошлой гонке мы видели их у Даниэля. У меня нет особых опасений.

Вопрос: До конца сезона вы ждете штрафов за внеплановую замену элементов силовой установки?

Макс Ферстаппен: Возможно, я получу штраф, но пока все выглядит неплохо, так что сейчас меня это не беспокоит. Не исключено, что мы решим отбыть штрафы со стратегическими целями на трассах, где недостаточно конкурентоспособны. В последние годы мы часто получали штрафы, так что готовы к этому.

Вопрос: В Венгрии сложно обгонять, поэтому стартовая позиция имеет большее значение, чем на многих других трассах. Как вы готовитесь к квалификации?

Макс Ферстаппен: Не только мы, но и все остальные при выборе настроек сделают акцент на квалификации. Потом важно хорошо стартовать и удержать позицию в гонке.