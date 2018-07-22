Аналитики: Гран-при Германии выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10

Сегодня, 22 июля, на автодроме «Хоккенхаймринг» в Хоккенхайме состоится гонка 11-го этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Германии. Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени.