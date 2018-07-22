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Аналитики: Гран-при Германии выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10
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Аналитики: Гран-при Германии выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
Сегодня, 22 июля, на автодроме «Хоккенхаймринг» в Хоккенхайме состоится гонка 11-го этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Германии. Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени.
Букмекеры уверены в победе гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля (1.50). Также в число основных претендентов входят Макс Фестаппен на «Ред Булл» (6.00) и пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (6.50). Следом идут Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» (10.00), Кими Райкконен на «Феррари» (11.0) и гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо (51.0). Шансы российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина оценены в 2001.0. Финиш гонщика в топ-3 идёт за 201.0, а место в топ-10 — за 7.00.
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