На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась квалификация Гран-при Германии. Её победителем стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. А тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Отметим, что впервые в сезоне в ходе квалификации в третий сегмент не вышел действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Во время заездо на его болиде возникли технические проблемы. Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал в квалификации 12-е время. Его напарник по команде Лэнс Стролл не сумел выйти во второй сегмент квалификации, став по итогам сессии 19-м. Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация 1. Себастьян Феттель («Феррари») 2. Валттери Боттас («Мерседес») 3. Кими Райкконен («Феррари») 4. Макс Ферстаппен («Мерседес») 5. Кевин Магнуссен («Хаас») 6. Ромен Грожан («Хаас») 7. Нико Хюлькенберг («Рено») 8. Карлос Сайнс («Рено») 9. Шарль Леклер («Заубер») 10. Серхио Перес («Форс Индия») Не прошли в третий сегмент: 11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.13,657 12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.13,702 13. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.13,736 14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — без времени 15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени Не прошли во второй сегмент: 16. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.13,720 17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.13,749 18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.14,045 19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.14,206 20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.14,401.