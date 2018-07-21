Ещё
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин — 12-й
Далее:
Читайте также:
Ещё

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин — 12-й 

Чемпионат.com 19 минут назад
Фото: ТАСС
На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась квалификация Гран-при Германии. Её победителем стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. А тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Отметим, что впервые в сезоне в ходе квалификации в третий сегмент не вышел действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Во время заездо на его болиде возникли технические проблемы. Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал в квалификации 12-е время. Его напарник по команде Лэнс Стролл не сумел выйти во второй сегмент квалификации, став по итогам сессии 19-м. Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация 1. Себастьян Феттель («Феррари») 2. Валттери Боттас («Мерседес») 3. Кими Райкконен («Феррари») 4. Макс Ферстаппен («Мерседес») 5. Кевин Магнуссен («Хаас») 6. Ромен Грожан («Хаас») 7. Нико Хюлькенберг («Рено») 8. Карлос Сайнс («Рено») 9. Шарль Леклер («Заубер») 10. Серхио Перес («Форс Индия») Не прошли в третий сегмент: 11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.13,657 12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.13,702 13. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.13,736 14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — без времени 15. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — без времени Не прошли во второй сегмент: 16. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.13,720 17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.13,749 18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.14,045 19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.14,206 20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.14,401.
Чемпионат.com: последние новости
Грожан: во второй половине сезона «Хаасу» по силам улучшить позиции Джовинацци заменит Эрикссона в первой тренировке Гран-при Германии Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2019
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»14
Обманутые болельщики покинули Россию55
Футболист вежливо отказался от медали из России7
Футболист отказался от медали ЧМ в России66
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве11
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение