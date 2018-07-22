Формула-1. Гран-при Германии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10 

Сегодня, 22 июля, на автодроме «Хоккенхаймринг» в Хоккенхайме состоится гонка 11-го этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Германии. После десятого этапа в чемпионате лидирует Себастьян Феттель из «Феррари». Россиянин Сергей Сироткин из команды «Уильямс» занимает 20-е место, пока не набрав очков.
Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Германии. Онлайн-трансляция гонки