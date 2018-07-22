Пилот «Формулы-1» Сироткин подвел итоги Гран-при Германии

"Это была хорошая гонка, и с самого начала мне нужно было серьезно сражаться за места. Что-то я выигрывал, что-то проигрывал. Но как гонка успокоилась, то все пошло хорошо — мы уверенно контролировали работу шин", — цитирует Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Гонщик отметил, что во время дождя ему удалось сократить отставание от многих машин, а после выезда пейс-кара был готов бороться за призовые места.

"Когда выпустили пейс-кар, я почувствовал, что это наш шанс, но, к сожалению, сразу после этого пришлось остановить машину", — сказал Сироткин.

Ранее сообщалось, что Сироткин завершил гонку на 54-м круге, после того как его болид задымился.