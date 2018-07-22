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Пилот «Формулы-1» Сироткин подвел итоги Гран-при Германии
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Пилот «Формулы-1» Сироткин подвел итоги Гран-при Германии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за команду «Уильямс», прокомментировал результат Гран-при Германии, сообщает "Советский спорт".
"Это была хорошая гонка, и с самого начала мне нужно было серьезно сражаться за места. Что-то я выигрывал, что-то проигрывал. Но как гонка успокоилась, то все пошло хорошо — мы уверенно контролировали работу шин", — цитирует Сироткина пресс-служба «Уильямса».
Гонщик отметил, что во время дождя ему удалось сократить отставание от многих машин, а после выезда пейс-кара был готов бороться за призовые места.
"Когда выпустили пейс-кар, я почувствовал, что это наш шанс, но, к сожалению, сразу после этого пришлось остановить машину", — сказал Сироткин.
Ранее сообщалось, что Сироткин завершил гонку на 54-м круге, после того как его болид задымился.
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