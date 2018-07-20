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Сегодня стартует 11-й этап автогонок «Формулы-1» — Гран-при Германии. Расписание этапа
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Сегодня стартует 11-й этап автогонок «Формулы-1» — Гран-при Германии. Расписание этапа 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Программа 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Германии — стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Этап в Германии — экватор сезона «Формулы-1», лидером к этой части чемпионата подошел немец Себастьян Феттель из «Феррари», опережающий британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на восемь очков. Борьба двух пилотов получается очень увлекательной — на протяжении последних двух месяцев они почти после каждого этапа сменяли друг друга во главе личного зачета. Предсказать, чем закончится их дуэль, сейчас практически невозможно, оттого интересней будет наблюдать за второй половиной сезона.
По-прежнему плохо обстоят дела у команды «Уильямс» и ее российского пилота Сергея Сироткина, который остается единственным гонщиком, который не набрал очков в текущем сезоне. Команда никак не может найти скорость, небольшие обновления болида не приносят результата и, как следствие, каждую гонку Сироткин и его партнер по команде канадец Лэнс Стролл завершают на последних местах.
Гран-при Германии проводится с 1951 года. Автодром «Хоккенхаймринг» впервые принял этап «Формулы-1» в 1970 году, а неизменно гонка на этой трассе стала проходить с 1986 года. С 2007 года было принято решение чередовать проведение Гран-при Германии на трассах «Хоккенхаймринг» и «Нюрбургринг», однако из-за финансовых проблем у второго автодрома гонки 2015 и 2017 годов в Германии не состоялись.
Рекордсменами по числу побед в Гран-при является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, выигрывавший этап четыре раза. Среди действующих пилотов победителями Гран-при Германии становились испанец Фернандо Алонсо (2005, 2010, 2012), Хэмилтон (2008, 2011, 2016) и Феттель (2013).
Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).
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