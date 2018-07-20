СМИ: С 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски 

Международная автомобильная федерация (FIA) намерена внести серьёзные изменение в регламент «Формулы-1» относительно шин и колёсных дисков.
Как сообщает Motorsport, FIA объявила тендер для поставщиков шин, при этом в документах указано, что с 2021 года в чемпионате появятся шины с низким профилем для 18-дюймовых дисков. Передние шины станут уже на 35-мм, а задние останутся без изменений.
Отмечается, что с 2021 года под запрет попадут термочехлы, которыми команды прогревают резину на болидах перед выездом на трассу.
Ранее сообщалось, что «Мерседес» продлил контракт с Валттери Боттасом.