СМИ: С 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски

Международная автомобильная федерация (FIA) намерена внести серьёзные изменение в регламент «Формулы-1» относительно шин и колёсных дисков.

Как сообщает Motorsport, FIA объявила тендер для поставщиков шин, при этом в документах указано, что с 2021 года в чемпионате появятся шины с низким профилем для 18-дюймовых дисков. Передние шины станут уже на 35-мм, а задние останутся без изменений.

Отмечается, что с 2021 года под запрет попадут термочехлы, которыми команды прогревают резину на болидах перед выездом на трассу.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» продлил контракт с Валттери Боттасом.