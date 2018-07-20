Риккардо получит штраф в 20 мест на Гран-при Германии 

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Источник: Квят может подписать контракт с командой Формулы-Е

Риккардо — лучший в первой тренировке Гран-при Германии, Сироткин — 16-й

Грожан: во второй половине сезона «Хаасу» по силам улучшить позиции