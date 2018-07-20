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Риккардо получит штраф в 20 мест на Гран-при Германии
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Риккардо получит штраф в 20 мест на Гран-при Германии 

Чемпионат.com 1 час назад
С 20 по 22 июля на автодроме «Хоккенхайм» состоится Гран-при Германии. С последнего места в гонке будет стартовать гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. На болиде пилота будут заменены батарея, блок MGU-K и блок электроники, что в конечном итоге приведёт к потере 20 мест на стартовой решётке.
После 10 этапов чемпионата австралиец занимает четвёртое место в общем зачёте, имея в активе 106 очков. Его отставание от лидера Себастьяна Феттеля составляет 65 очков. В ходе сезона Риккардо завоевал две победы, выиграв Гран-при Китая и Гран-при Монако.
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