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Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Германии, Сироткин — 16-й
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Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Германии, Сироткин — 16-й 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Австралийский пилот «Ред булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе первой свободной практики 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Свой лучший круг на автодроме «Хоккенхаймринг» Риккардо проехал за 1 минуту 13,525 секунды.
Второй результат показал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес». Тройку замкнул партнёр Риккардо по «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 16-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 13-й результат.
Ранее появилась информация, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.
RT на русском: последние новости
Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Германии, Сироткин — 16-й СМИ: С 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски Гонщик Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» на два года
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