Австралийский пилот «Ред булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе первой свободной практики 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Свой лучший круг на автодроме «Хоккенхаймринг» Риккардо проехал за 1 минуту 13,525 секунды.
Второй результат показал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес». Тройку замкнул партнёр Риккардо по «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 16-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 13-й результат.
Ранее появилась информация, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.