Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Германии, Сироткин — 16-й

Австралийский пилот «Ред булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе первой свободной практики 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.

Свой лучший круг на автодроме «Хоккенхаймринг» Риккардо проехал за 1 минуту 13,525 секунды.

Россиянин Сергей Сироткин , выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 16-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 13-й результат.

Ранее появилась информация, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.