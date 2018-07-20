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На Гран-при России «Формулы-1» в Сочи продано 22 тысячи билетов
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На Гран-при России «Формулы-1» в Сочи продано 22 тысячи билетов 

SPORT24.ru 2 часа назад
На Гран-при России «Формулы-1» в Сочи на данный момент продано 22 тысячи билетов, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
«Координационный формат российского этапа в этом году немного поменялся. Специально для этого была создано новая организация — АНО «Росгонки». Напомню, такая форма позволяет проводить соревнование без участия бюджета. Все решения приняты, есть и первые результаты работы. Успешно реализуется билетная программа Гран-при России. Объем проданных билетов по сравнению с тем же периодом в прошлом году вырос в четыре раза. Это очень хороший показатель. Мероприятие наверняка пройдет при заполненных трибунах и на высоком организационном уровне», — приводит слова Козака Российская газета.
Гран-при России — этап «Формулы-1», который проводится в России в Сочи на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке с 2014 года. В этом году Гран-при пройдет с 27 по 30 сентября.
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