На Гран-при России «Формулы-1» в Сочи продано 22 тысячи билетов

На Гран-при России «Формулы-1» в Сочи на данный момент продано 22 тысячи билетов, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак

«Координационный формат российского этапа в этом году немного поменялся. Специально для этого была создано новая организация — АНО «Росгонки». Напомню, такая форма позволяет проводить соревнование без участия бюджета. Все решения приняты, есть и первые результаты работы. Успешно реализуется билетная программа Гран-при России. Объем проданных билетов по сравнению с тем же периодом в прошлом году вырос в четыре раза. Это очень хороший показатель. Мероприятие наверняка пройдет при заполненных трибунах и на высоком организационном уровне», — приводит слова Козака Российская газета

Гран-при России — этап «Формулы-1», который проводится в России в Сочи на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке с 2014 года. В этом году Гран-при пройдет с 27 по 30 сентября.