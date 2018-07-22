Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Сироткин сошел с дистанции

Британский гонщик команды Mersedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Германии. Он преодолел 67 кругов за 1 час 23 минуты 29,845 секунды. Вторым оказался его партнер по команде финн Валттери Боттас (+4.535). Тройку лучших замкнул представитель Ferrari Кими Райкконен (+6.732).

Россиянин Сергей Сироткин , выступающий за Williams, не смог завершить гонку из-за проблем с болидом. Его судьбу чуть позже повторил и партнер по команде Лэнс Стролл.

Кроме того, лидер чемпионата "Формулы-1" Себастьян Феттель из Ferrari также не смог доехать до финиша. За 15 кругов до окончания гонки он вылетел с трассы, врезавшись в ограждение.

Напомним, что победитель Гран-при Германии Хэмилтон ранее продлил контакт с Mersedes еще на два сезона.