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Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта после Гран-при Германии
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Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта после Гран-при Германии 

Чемпионат.com 2 часа назад
В его активе 188 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 17 очков. На третьей позиции находится Кими Райкконен, опережающий Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо. На счету Кими 131 очко.
В Кубке конструкторов после этапа в Великобритании в лидеры вышел «МЕрседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл».
Формула-1. Положение в личном зачёте после одиннадцати этапов
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 188 очко
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 171  3. Кими Райкконен («Феррари») — 131  4. Валттери Боттас («Мерседес») — 122  5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 106  6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105  7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 52  8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 40  9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 39  10. Серхио Перес («Форс Индия») — 30  11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 29  12. Карлос Сайнс («Рено») — 28  13. Ромен Грожан («Хаас») — 20  14. Пьер Гасли («Торо Россо») — 18  15. Шарль Леклер («Заубер») — 13  16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 8  17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 5  18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 4  19. Брендон Хартли («Торо Россо») — 2  20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 0.
Формула-1. Положение в Кубке конструторов после одиннадцати этапов
1. «Феррари» — 310 очков
2. «Мерседес» — 302  3. «Ред Булл» — 211  4. «Рено» — 80  5. «Форс Индия» — 59  6. «Хаас» — 59  7. «Макларен» — 48  8. «Торо Россо» — 20  9. «Заубер» — 18  10. «Уильямс» — 4.
Чемпионат.com: последние новости
Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Феттель и Сироткин сошли Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта после Гран-при Германии Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Германии, Сироткин — 3-й
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