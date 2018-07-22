Хэмилтон вышел в лидеры общего зачёта после Гран-при Германии 

В его активе 188 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 17 очков. На третьей позиции находится Кими Райкконен, опережающий Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо. На счету Кими 131 очко.
В Кубке конструкторов после этапа в Великобритании в лидеры вышел «МЕрседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл».
Формула-1. Положение в личном зачёте после одиннадцати этапов
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 188 очко
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 171 3. Кими Райкконен («Феррари») — 131 4. Валттери Боттас («Мерседес») — 122 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 106 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105 7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 52 8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 40 9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 39 10. Серхио Перес («Форс Индия») — 30 11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 29 12. Карлос Сайнс («Рено») — 28 13. Ромен Грожан («Хаас») — 20 14. Пьер Гасли («Торо Россо») — 18 15. Шарль Леклер («Заубер») — 13 16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 8 17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 5 18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 4 19. Брендон Хартли («Торо Россо») — 2 20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 0.
Формула-1. Положение в Кубке конструторов после одиннадцати этапов
1. «Феррари» — 310 очков
2. «Мерседес» — 302 3. «Ред Булл» — 211 4. «Рено» — 80 5. «Форс Индия» — 59 6. «Хаас» — 59 7. «Макларен» — 48 8. «Торо Россо» — 20 9. «Заубер» — 18 10. «Уильямс» — 4.